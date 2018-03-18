В горах Швейцарии в результате схода лавины на курорте Валлон-д'Арби погиб один лыжник, трое пропали без вести. "Лавина попала в швейцарскую горнолыжную зону Валлон-д'Арби, тело одно человека уже нашли, спасатели ищут трех других", - сообщает агентство AFP.
Пока имя погибшего не известно, процесс идентификации продолжается, передает korrespondent.net.
Трое пропавших без вести идентифицированы как гражданин Швейцарии и два гражданина Франции.
Валлон-д'Арби - это маршрут, наиболее подходящий для опытных лыжников, который периодически закрыт по соображениям безопасности. Полиция заявила, что маршрут был открыт во время лавины в пятницу.
"Этот несчастный случай является последним в серии фатальных инцидентов, которые произошли в Швейцарии в этом сезоне", - говорится в сообщении.
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