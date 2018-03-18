Возвращение зимы в Молдову: ситуация в стране

Молдова противостоит непогоде. На национальные трассы были выведены 230 единиц спецтехники. Все пути доступны для транспорта. В столице на дорогах работает 22 спецмашины. В мэрии заверяют, что противогололедных материалов хватит на все дни непогоды.

В Международном аэропорту Кишинева сегодня были задержаны несколько авиарейсов, передает Молдпрес. Из-за неблагоприятных метеоусловий взлет и посадка самолетов осуществляется с опозданием. Тем не менее до настоящего времени не был отменен ни один авиарейс.

Представители Северного, Центрального и Южного автовокзалов отметили, что в настоящее время все рейсы осуществляются в нормальном режиме, задержек нет. Также источники отмечают, что "днем могут произойти изменения из-за неблагоприятных погодных условий".

Несколько населенных пунктов были обесточены непогодой. В северных районах страны высота снежного покрова превысила 15 см. Государственная администрация автодорог объявила утром, что все дороги страны были расчищены ночью, и в настоящее время они доступны для транспорта. Кроме того, опасные участки находятся под постоянным наблюдением, и в случае необходимости будут предприняты все меры.

В столице на очистку улиц от снега и гололеда были мобилизованы все муниципальные службы. Временно исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду призвала ответственных чиновников чередовать группы рабочих, которые участвуют в расчистке города от снега, чтобы они трудились круглосуточно.

Ситуацию в стране обсудили на специальном заседании, созванном премьер-министром Павлом Филипом. По его словам, непогода создаёт проблемы, но ситуация не критичная. Необходимости в создании национального кризисного центра нет.

В Молдове до 23 марта объявлен желтый код метеоопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром, снегопадами и гололедом.

"Снег будет идти до 22 марта. Температура воздуха ночью составит в этот период пять-десять градусов ниже ноля. После 25 марта ночные температуры опустятся до минус 13 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, возможна гололедица", - сообщил метеоролог Геннадий Рошка.





