Эрдоган заявил о взятии сирийского Африна

Турецкие вооруженные силы и Свободная сирийская армия (FSA) в воскресенье, 18 марта, взяли под полный контроль северо-западный сирийский город Африн. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает государственное турецкое агентство Anadolu, войска въехали в центр города примерно в 5.00 утр по местному времени. Через час турецкие войска входили в центр города с восточной, западной и северной стороны. Сообщается, что военные не встретили никакого сопротивления.

Бойцы FSA также взяли под контроль крупнейшие пригородные районы Ашрафиех, Джамилия и Махмудия к северу от центра Африна, передает korrespondent.net.

Окружение города Африн было ключевым шагом операции Турции Оливковая ветвь, начавшейся 20 января и направленной на вытеснение курдских Отрядов Народной самообороны (YPG) из региона Африн на севере Сирии.

Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживают около 350 тысяч человек.