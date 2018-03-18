ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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