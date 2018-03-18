Павел Филип: непогода создаёт проблемы, но ситуация не критичная

Борьбу с непогодой и работу отвественных ведомств и служб по всей стране обсудили на специальном заседании, созванном премьер-министром Павлом Филипом.

"Непогода создаёт проблемы, но ситуация не критичная. Необходимости в создании национального кризисного центра нет. Мы должны, во-первых, подробно информировать граждан, чтобы все знали, какова ситуация. Второе: министр Жиздан, ближе к вечеру в часы пик на улицах города должно быть больше полицейских", - рассказал премьер-министр Павел Филип.



"К семи часам утра было примерно десять аварий на линиях электропередачи. К настоящему времени, по данным Gas Natural Fenosa, без света остаются пять населённых пунктов в трёх районах", - отметил начальник ГИЧС Михаил Гарабаджиу.



Расчищать национальные дороги от снега начали еще с ночи.



"Ночью, а также с пяти до семи утра были задействованы свыше 230 единиц снегоуборочной техники. По дорогам было распределено почти две тысячи тонн противогололедного материала, в том числе чистая соль. С семи до 11 часов на трассах работали 250 спецмашин и было использовано свыше полутора тысяч тонн реагента", - сказал госсекретарь МЭИ Анатолий Усатый.

В Молдове до 23 марта объявлен желтый код метеоопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром, снегопадами и гололедом.

"Снег будет идти до 22 марта. Температура воздуха ночью составит в этот период пять-десять градусов ниже ноля. После 25 марта ночные температуры опустятся до минус 13 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, возможна гололедица", - сообщил метеоролог Геннадий Рошка.