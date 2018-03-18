Временно исполняющая обязанности столичного генпримара Сильвия Раду потребовала от своих подчиненных, ответственных за расчистку снега, обратиться за помощью к частным компаниям, которые владеют специализированной техникой. Это в условиях, когда муниципальные службы готовятся активно начать расчистку дорог сразу после того, как снег прекратится. Ожидается, что работы начнутся около полуночи.
Начальник Управления общественного транспорта Адриан Болдуреску сообщил, что на эту ночь были арендованы пять грейдеров, которые дополнят спецтехнику Exdrupo. Всего расчисткой главных и пригородных улиц займутся 69 единиц спецтехники.
Согласно распоряжению временно исполняющей обязанности мэра, в начале зимы претуры выявили частные компании, владеющие спецтехникой, которую можно использовать для расчистки улиц от снега, и заключили с ними договоры. Таким образом, претуры сообщили, что в дополнение к их собственной технике в полночь на улицу будут выведены около 20 спецмашин - тракторы, грейдеры, грузовики.
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ОВЕН
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
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РЫБЫ
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День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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