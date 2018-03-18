Великобритания готова допустить Россию к расследованию "дела Скрипаля"

Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Мы бы хотели начать сотрудничать с Россией по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери. Они до сих пор находятся в коме, также пострадал полицейский. По данным британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену в России, получил убежище в Великобритании в 2010 году, после того как его в числе других шпионов обменяли на российских граждан, задержанных в США.

Британский премьер Тереза Мэй 14 марта обвинила Россию в причастности к отравлению и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, а также прекращает все контакты на высоком уровне.

Москва в ответ также объявила персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге и объявила о прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Россия называет обвинения Британии бездоказательной провокацией. Глава МИД Сергей Лавров также рассказал, что Москва запрашивала у Лондона материалы расследования, но внятного ответа не получила пишет РИА Новости

Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне.

Следствие пока считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотленд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК возбудили уголовные дела.





