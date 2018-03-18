Российские кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента. Лидирует Владимир Путин, он получает более 74% голосов. Несколько кандидатов и политиков уже прокомментировали первые итоги выборов.

Владимир Путин, во время митинга на Манежной площади, поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру. Он отметил, что его результат — признание сделанного за последние годы и оказания доверия.

Он подчеркнул, что россиянам "очень важно сохранить единство".

"Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы безусловно обречены на успех", — добавил президент.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал выборы "нечестными".

"Ясно, что подсчёт голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной, но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определённые решения", — заявил Грудинин журналистам в штабе партии.

При этом он уверен, что коммунисты прошли эти выборы достойно.

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что его "реальный результат" должен составить от 15 до 20 процентов.

"Сколько наша уникальная избирательная система выдаст в итоге, предсказать сложно. Я не исключаю, что меньше процента. Я думаю, что избиратели поставят большой знак вопроса к этому результату", — сказал Сурайкин на брифинге онлайн-марафона "Ночь выборов".

Он напомнил, что в России "коммунистов исторически поддерживали".

"Поэтому я предупреждаю всех членов комиссии, всех руководителей комиссии, где у вас ноль, ребята, мы к вам придём. Мы изучим эти результаты и добьёмся уголовной ответственности для фальсификаторов. Мы достаточно сильная партия", — подчеркнул Сурайкин.

Ксения Собчак, по предварительным данным набирающая 1,39% голосов, заявила, что участвовать в выборах стоило "независимо от результатов".

"Мы пока не знаем, какое место, давайте все-таки подождём итогов выборов, тогда сможем об этом говорить. Точно стоило, независимо ни от какого места, потому что, я надеюсь, что много людей услышали ту правду, которую они не слышали многие годы", — сказала Собчак на пресс-брифинге, который проходит в ее штабе.

Также Собчак отметила, что прошедшие выборы стали прозрачнее, чем те, на которых она была наблюдателем.

"Знаете, быть оппозиционером — это важно, но важно для политика быть еще и человеком адекватным, понимаете? Если мы неадекватно оцениваем реальность, то у нас ни у кого нет будущего", — подчеркнула Собчак.

При этом она добавила, что знает "о нескольких серьезных нарушениях".

По материалам РИА Новости.