Непогода в Молдове: все трассы проходимы, столицу расчищали почти 70 спецмашин

Все трассы в стране разблокированы, транспорт передвигается свободно. Об этом сообщает Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций. Накануне премьер Павел Филип созвал экстренное заседание и распорядился мобилизовать на борьбу с последствиями снегопада все ответственные службы.

"На главные трассы отправятся шесть снегоуборочных машин, по две на дороги в сторону Леушен, в сторону Каушан и Хынчешт", - рассказал глава ГИЧС Михаил Гарабаджиу.



Помощь спасателей понадобилась водителям из села Мерешены Хынчештского района. Там вытащили из снега несколько автомобилей.



На дороги столицы вывели 67 снегоуборочных машин.



"Начните с дорог, ведущих в школы и больницы, они в приоритете. Начните с медучреждений, они должны быть доступны и днём, и ночью. Затем переходите к школам и детсадам, и так дальше", - заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



"Мы взяли в аренду на ночь пять спецмашин, плюс к тому транспорту, что есть у нас. Надеемся, инцидентов не будет. У нас было семь неисправных машин, пять пришлось ремонтировать", - рассказал глава предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.



По прогнозам синоптиков, снег продолжится и в ближайшие дни. До 22 марта по всей стране действует жёлтый код метеоопасности в связи с непогодой.





