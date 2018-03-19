Почти все голоса подсчитаны: Путин побил собственный рекорд

По итогам подсчета 99,81% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,67% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.

Согласно данным ЦИК, на этих выборах за Путина отдали голоса более 56 миллионов человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек), в 2004 году - 71,31% (49,563 млн человек), в 2012 году его результат составил 63,6% (45,602 млн человек).

Кроме того, за него проголосовало больше человек, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

РИА Новости. Глава государства поздравил сторонников с победой на выборах и добавил, что его команда смогла показать достойный результат, пишет Путина уже поздравили некоторые мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кубинского лидера Рауля Кастро и президента Сербии Александра Вучича.



Результаты других кандидатов

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,79% голосов избирателей (8 миллионов 642 тысяч человек), лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,66% (4 миллиона 148 тысячи голосов).



Телеведущая Ксения Собчак получила 1,67% голосов (1 миллион 224 тысяч избирателей), кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,04% (более 764 тысячи голосов), лидер "Партии роста" Борис Титов - 0,76% (более 554 тысяч), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (более 498 тысяч), лидер "Народного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (более 477 тысяч).

После подсчета 95% бюллетеней явка на выборах президента России составила более 67%, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Таким образом, явка уже превысила показатель прошлых президентских выборов (65,3%), однако не достигла 70% - результата, который считали эталонным в Кремле. Итоговая явка станет известна утром.