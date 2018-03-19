По итогам подсчета 99,81% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,67% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.
Согласно данным ЦИК, на этих выборах за Путина отдали голоса более 56 миллионов человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек), в 2004 году - 71,31% (49,563 млн человек), в 2012 году его результат составил 63,6% (45,602 млн человек).
Кроме того, за него проголосовало больше человек, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,79% голосов избирателей (8 миллионов 642 тысяч человек), лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,66% (4 миллиона 148 тысячи голосов).
Телеведущая Ксения Собчак получила 1,67% голосов (1 миллион 224 тысяч избирателей), кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,04% (более 764 тысячи голосов), лидер "Партии роста" Борис Титов - 0,76% (более 554 тысяч), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (более 498 тысяч), лидер "Народного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (более 477 тысяч).
После подсчета 95% бюллетеней явка на выборах президента России составила более 67%, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
Таким образом, явка уже превысила показатель прошлых президентских выборов (65,3%), однако не достигла 70% - результата, который считали эталонным в Кремле. Итоговая явка станет известна утром.
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