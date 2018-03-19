Республиканцы предостерегли Трампа от увольнения Мюллера

Сенаторы-республиканцы выступили с предостережением в адрес президента США Дональда Трампа, который раскритиковал специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Мюллеру надо дать возможность делать свою работу без какого-либо вмешательства.

Грэм подчеркнул, что это мнение разделяют многие республиканцы и предостерег Трампа от попыток уволить спецпрокурора.

"Как я уже говорил ранее, если он [Трамп] попытается сделать это [уволить спецпрокурора], это будет началом конца его президентства, потому что мы обеспечиваем верховенство закона", - заявил сенатор.

Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк также выразил мнение, что последние заявления Трампа могут говорить о его намерениях уволить Мюллера.

"Я не знаю, что грозит Мюллеру, но похоже, все идет к этому [к увольнению], однако я надеюсь, что этого не произойдет. Мы в конгрессе не можем допустить этого", - сказал Флейк в эфире Си-эн-эн.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса, республиканца Пола Райана, заявила: "Как спикер всегда и говорил, у господина Мюллера и его команды должна быть возможность работать".

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал коллег-республиканцев согласиться с тем, что возможное увольнение Мюллера - это "красная линия для демократии, которую нельзя пересекать".

Как сообщает ВВС, специальный прокурор Мюллер, в прошлом возглавлявший ФБР, является республиканцем.

Ранее в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что расследование возможных связей его штаба с Россией является нечестным, поскольку им руководят "закоренелые демократы" и сторонники его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, нет никакого сговора!" - написал Трамп.

Всего за день до этого, в субботу, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже сказал, что говорил "сам за себя".

Ранее в своих твитах Трамп обрушился с критикой на бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба и бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп обвинил последнего во лжи конгрессу под присягой и назвал записи бесед с ним, предоставленные следствию Маккейбом и Коми, "фейковыми воспоминаниями".

Записи своей беседы с президентом бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб передал команде Мюллера ранее на этой неделе. Как пишет американская пресса, эти записи могут служить доказательством того, что президент пытался помешать правосудию.