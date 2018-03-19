О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Республиканцы предостерегли Трампа от увольнения Мюллера
// фото: ИноСМИ
11:38, 19 Mar 2018
просмотров 89 | комментариев 0

Сенаторы-республиканцы выступили с предостережением в адрес президента США Дональда Трампа, который раскритиковал специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Мюллеру надо дать возможность делать свою работу без какого-либо вмешательства.

Грэм подчеркнул, что это мнение разделяют многие республиканцы и предостерег Трампа от попыток уволить спецпрокурора.

"Как я уже говорил ранее, если он [Трамп] попытается сделать это [уволить спецпрокурора], это будет началом конца его президентства, потому что мы обеспечиваем верховенство закона", - заявил сенатор.

Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк также выразил мнение, что последние заявления Трампа могут говорить о его намерениях уволить Мюллера.

"Я не знаю, что грозит Мюллеру, но похоже, все идет к этому [к увольнению], однако я надеюсь, что этого не произойдет. Мы в конгрессе не можем допустить этого", - сказал Флейк в эфире Си-эн-эн.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса, республиканца Пола Райана, заявила: "Как спикер всегда и говорил, у господина Мюллера и его команды должна быть возможность работать".

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал коллег-республиканцев согласиться с тем, что возможное увольнение Мюллера - это "красная линия для демократии, которую нельзя пересекать".

Как сообщает ВВС, специальный прокурор Мюллер, в прошлом возглавлявший ФБР, является республиканцем.

Ранее в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что расследование возможных связей его штаба с Россией является нечестным, поскольку им руководят "закоренелые демократы" и сторонники его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, нет никакого сговора!" - написал Трамп.

Всего за день до этого, в субботу, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже сказал, что говорил "сам за себя".

Ранее в своих твитах Трамп обрушился с критикой на бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба и бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп обвинил последнего во лжи конгрессу под присягой и назвал записи бесед с ним, предоставленные следствию Маккейбом и Коми, "фейковыми воспоминаниями".

Записи своей беседы с президентом бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб передал команде Мюллера ранее на этой неделе. Как пишет американская пресса, эти записи могут служить доказательством того, что президент пытался помешать правосудию.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Знакомьтесь - первые кандидаты в градоначальники
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...