Вынесен приговор преступной группировке, вербовавшей девушек для занятия проституцией

Четверых мужчин приговорили в столице по делу о торговле людьми. По данным следствия, осуждённые являлись членами преступной группировки, которая вербовала девушек для занятия проституцией в Испании.

Возглавлял банду гражданин Румынии. Сутенёры обещали пострадавшим работу заграницей, а затем отбирали у них паспорта и заставляли оказывать сексуальные услуги. Выбирали девушек из малообеспеченых семей.

Пока полиция установила только восьмерых пострадавших. Лидер группировки получил 18 лет тюрьмы, трое членов банды - по пять лет.





