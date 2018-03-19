На перекрёстке улиц Новобачойской и Дачия установят дополнительный светофор и обновят дорожную разметку

На перекрёстке улицы Новобачойской с проспектом Дачия установят дополнительный светофор и обновят дорожную разметку. Таким образом власти намерены снизить число аварий на этом участке дороги. Водители инициативу поддерживают.



Национальная патрульная инспекция предложила также оборудовать в зоне перекрёстка новые современные остановки.



По данным Национальной патрульной инспекции, за последние пять лет в районе перекрёстка произошло более ста ДТП, в которых погибли пять человек, ещё 88 пострадали.



"Сейчас интенсивно патрулируем и другие опасные участки в Кишиневе. Мунчештскую улицу, участок от улицы Христо Ботева до Ботаничесского сада. На Балканском шоссе много аварий случается."



В прошлом году в стране произошло почти 2300 ДТП, 236 - в столице.





