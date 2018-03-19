Число вирусных инфекций среди детей увеличилось вдвое

За последние три дня число случаев заболевания вирусными инфекциями среди детей увеличилось вдвое. У большинства пациентов муниципальной детской инфекционной клинической больницы диагностировали грипп, скарлатину и ОРВИ. С инспекцией в медучреждении побывала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

Ирина Унгуряну обратилась к медикам лишь спустя три дня после того, как её сын заболел.



"Когда вышли из дома было 38,4. Решила, что нужно обратиться к врачу, не оставлять его на ночь дома. Респираторная инфекция, красное горло и нос течёт."



Госпитализировали и четырёхлетнего сына Даниелы Которос.



"Была гнойная ангина, температура 40. Нас забрала скорая. Лежим пять дней, пока всё хорошо, сдали анализы."



В субботу в больницу доставили 46 детей.



"В больнице 51 пациент с гриппом, шесть детей со скарлатиной, остальные с респираторными инфекциями, мононуклеозом, тонзиллитом и острой диареей. Похолодало, мы ожидали, что число пациентов возрастёт", - сказала глава Детской инфекционной клинической больницы Любмила Быркэ.



Проверила министр и наличие необходимых медикаментов.



"Хотела убедиться, что учреждение располагает всем необходимым для оказания соответствующего лечения. Узнала, что 60% детей болеют тяжёлой и средней формой гриппа, это тревожный показатель", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



Всего в холодный период 2017-2018 с вирусными заболеваниями госпитализировали 10 с половиной тысяч пациентов.



