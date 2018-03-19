Сильвия Раду обвинила муниципальные службы в коррупции

Столичные дороги в плачевном состоянии из-за высокого уровня коррупции в муниципальных учреждениях. Об этом заявила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.



"Плачевное состояние дорог говорит о коррупции в ответственных службах. Я посетила Крикова, и была поражена качеством их дорог и тротуаров. Это пример того, что можно сделать, когда есть желание и никто ничего не ворует", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Градоначальница напомнила, что за столичные дороги отвечают управление транспорта и предприятие "Эксдрупо". В этом году на ремонт улиц выделили 80 миллионов леев.



