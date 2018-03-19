Медики успешно проверили первые противозачаточные таблетки для мужчин

Противозачаточные таблетки для мужчин, не вызывающие проблем с эрекцией, успешно прошли первые клинические испытания, заявили медики, выступавшие на конгрессе Эндокринного общества в Чикаго.

"Несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, почти все добровольцы не жаловались на наличие характерных симптомов, связанных с недостатком или избытком этого гормона. Все это невероятный прорыв в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Сейчас мы проводим более длительные испытания для проверки их эффективности", — заявила Стефания Пейдж, биолог из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Первые противозачаточные таблетки, подавляющие овуляцию у женщин, появились на Западе в конце 1950-х. Сейчас их регулярно принимают порядка 100 миллионов представительниц слабого пола. Большинство препаратов почти на 100 процентов эффективны, не имеют серьезных побочных эффектов и не мешают работе половых органов.

Однако ученые до сих пор не создали такие таблетки для мужчин. Те, что уже разработаны, или не дают гарантированного результата, или вызывает существенные побочные эффекты, не позволяющими принимать их постоянно. Кроме того, большинство из них вызывает проблемы с эрекцией и серьезные нарушения психики, поэтому ни один препарат так и не получил официального одобрения, пишет РИА Новости

Пейдж и ее коллеги уже несколько лет работают над созданием противозачаточных средств на основе двух мужских гормонов – тестостерона и прогестрона. Это вещество, как объясняют ученые, заставляет заготовки половых клеток в семенниках приостановить цикл размножения, что приводит к постепенному исчезновению взрослых сперматозоидов.

Примерно десять лет назад команде Пейдж удалось создать вещество, получившее название DMAU, в котором сочетается действие обоих гормонов. Такие соединения биологи получали и раньше, но практически все были признаны небезопасными по результатам опытов на животных — они вызывали воспаление печени и вымывались из организма слишком быстро.

Пейдж и ее коллеги смогли преодолеть этот изъян, объединив молекулу гормонов с длинным "хвостом" жирной кислоты, что замедлило вывод препарата из организма и его накопление в печени.

Работу таблетки ученые проверили на группе из ста добровольцев, которые должны были принимать DMAU каждый день в трех разных дозах и сообщать об изменениях в самочувствии. Часть мужчин принимала не реальный препарат, а пустышку, но об этом они узнали только по завершении эксперимента.

Как показали опыты, большие дозы DMAU эффективно подавляли размножение сперматозоидов, но не препятствовали работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем. Единственным негативным эффектом стало то, что участники эксперимента набрали лишний вес и у них повысился уровень холестерина.

Сейчас ученые проводят более масштабные эксперименты, в рамках которых несколько сотен мужчин будут принимать таблетки на протяжении четырех и более лет. Если эти опыты завершатся удачно, то DMAU может стать первым противозачаточным препаратом, который будет доступен для мужчин по всему миру.





