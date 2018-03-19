Сильвия Раду занята уборкой снега в Кишиневе, а не предвыборной гонкой

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду ещё не решила, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Кишинева, которые состоятся в конце весны. После заседания муниципальных служб журналисты спросили Сильвию Раду, примет ли она участие в выборах столичного градоначальника.

«Посмотрите, что происходит на улице. У меня нет времени домой зайти, честно вам говорю. Я вам говорила, что ещё не решила. У нас много работы, нужно вытащить Кишинев из зимы. На этой неделе у нас плотный график, слишком много проблем, я ещё не решила. Когда я приму решение, то сообщу вам», — ответила и.о. мэра.

На прошлой неделе ЦИК принял решение провести выборы в Кишиневе и Бельцах 20 мая. О своем участии в предвыборной гонке объявили лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, либерал Валерий Мунтяну и социалист Ион Чебан.

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