Американские военные инженеры разработали новый тип дымовых гранат, чей дым блокирует не только видимый свет, но и инфракрасное излучение, используемое для наведения ракет и других снарядов на танки и прочие боевые машины.
"В идеале нам хотелось бы создать такую дымовую шашку, которая бы блокировала сразу все виды волн, вместо того чтобы использовать отдельные устройства для защиты в конкретных диапазонах электромагнитного излучения. Это крайне важно и с точки зрения сухопутной армии — солдату в таком случае придется нести на себе меньше вещей — одна граната явно легче, чем пять", — заявил Зак Зандер, ученый из Химико-биологического центра армии США в Эджвуде.
Практически все современные противотанковые и авиационные ракеты обладают встроенной системой наведения на цель, которая использует луч лазера или инфракрасное излучение, вырабатываемое двигателями боевых машин, чтобы отличить ее от всех остальных объектов. Как показывают последние военные конфликты, они заметно сдвинули баланс сил от техники в сторону пехоты, вооруженной подобными ракетными установками.
Всем этим системам, как отмечает Зандер, присущ общий недостаток: они воздействуют на ракеты противника только одним путем, делая танк или самолет невидимым, к примеру, только в оптическом диапазоне и не препятствуя работе ИК-сенсоров. Соответственно, если ракета будет обладать и той, и другой системой наведения, ее шансы на успех заметно вырастут.
Зандер и его коллеги решили эту проблему, используя относительно новый материал, открытый недавно, — так называемые металлорганические каркасы (МОК).
Они представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.
Эти поры, как заметили американские военные химики, можно заполнять другими веществами, обладающими своеобразными оптическими и химическими свойствами. Руководствуясь этой идеей, они синтезировали материал, чей каркас состоял из вещества, блокирующего обычный свет, — с порами, заполненными наночастицами циркония, способными поглощать ИК-лучи.
Как показали первые эксперименты, эта идея действительно работает, и сейчас ученые работают над добавлением других компонентов в эту "композитную" гранату, которые бы блокировали прочие типы излучения, сообщает РИА Новости
Зандер и его коллеги презентовали свою разработку на ежегодной встрече Американского химического общества, которая проходит в этом году в Новом Орлеане.
Комментарии
- Apple создала свои первые дисплеи
- Разряженная Tesla смогла доехать до электростанции
- Бездомный благодаря смартфону получил работу и признание
- Huawei представила дешевый клон iPhone X
- В США запатентовали автономных роботизированных пчел
- Apple приостановила производство iPhone
- Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор
- В ЕС хотят обложить налогом крупные IT-компании из США
- Илон Маск создает "межгалактическую медиаимперию"
- Назван срок начала серийного производства боевых роботов для российской армии
- Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании
- Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб
- Молдова попала в список самых популярных направлений из России
- Представители западных стран поздравили Путина с победой на выборах
- В Турции самолет задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе
- Российские кандидаты прокомментировали первые итоги выборов
- Возвращение зимы в Молдову: ситуация в стране
- Великобритания готова допустить Россию к расследованию "дела Скрипаля"
- Выборы президента России: подсчитано 99,75% бюллетеней
- Борьба с последствиями непогоды в Кишиневе. ВИДЕО
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com