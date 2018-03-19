Химики создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет

Американские военные инженеры разработали новый тип дымовых гранат, чей дым блокирует не только видимый свет, но и инфракрасное излучение, используемое для наведения ракет и других снарядов на танки и прочие боевые машины.

"В идеале нам хотелось бы создать такую дымовую шашку, которая бы блокировала сразу все виды волн, вместо того чтобы использовать отдельные устройства для защиты в конкретных диапазонах электромагнитного излучения. Это крайне важно и с точки зрения сухопутной армии — солдату в таком случае придется нести на себе меньше вещей — одна граната явно легче, чем пять", — заявил Зак Зандер, ученый из Химико-биологического центра армии США в Эджвуде.

Практически все современные противотанковые и авиационные ракеты обладают встроенной системой наведения на цель, которая использует луч лазера или инфракрасное излучение, вырабатываемое двигателями боевых машин, чтобы отличить ее от всех остальных объектов. Как показывают последние военные конфликты, они заметно сдвинули баланс сил от техники в сторону пехоты, вооруженной подобными ракетными установками.

Их появление, в свою очередь, привело к созданию различного рода пассивных и активных систем защиты, таких как российские "Штора" и "Арена", а также их западных аналогов. Они подавляют или мешают работе самонаводящихся и радиоуправляемых ракет при помощи дымовых шашек, ИК-ловушек, металлической стружки и генераторов электромагнитных помех.

Всем этим системам, как отмечает Зандер, присущ общий недостаток: они воздействуют на ракеты противника только одним путем, делая танк или самолет невидимым, к примеру, только в оптическом диапазоне и не препятствуя работе ИК-сенсоров. Соответственно, если ракета будет обладать и той, и другой системой наведения, ее шансы на успех заметно вырастут.

Зандер и его коллеги решили эту проблему, используя относительно новый материал, открытый недавно, — так называемые металлорганические каркасы (МОК).

Они представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.

Эти поры, как заметили американские военные химики, можно заполнять другими веществами, обладающими своеобразными оптическими и химическими свойствами. Руководствуясь этой идеей, они синтезировали материал, чей каркас состоял из вещества, блокирующего обычный свет, — с порами, заполненными наночастицами циркония, способными поглощать ИК-лучи.

Как показали первые эксперименты, эта идея действительно работает, и сейчас ученые работают над добавлением других компонентов в эту "композитную" гранату, которые бы блокировали прочие типы излучения, сообщает РИА Новости

Зандер и его коллеги презентовали свою разработку на ежегодной встрече Американского химического общества, которая проходит в этом году в Новом Орлеане.





