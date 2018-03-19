Суд вынес приговор 45-летнему жителю Кемеровского района по делу о надругательстве над дочерью, сообщили в региональном СК.
Мужчина получил 25 лет колонии строгого режима.
В ведомстве рассказали, что осужденный проживал с тремя малолетними дочерьми и своей пожилой матерью. С декабря 2016 года по июль 2017 неоднократно насиловал старшую дочь, угрожая убийством, если она проболтается об этом. Девочка рассказала все младшим сестрам, после чего все трое сбежали из дома. Спустя два дня, дети обратились за помощью к местному фельдшеру.
"Женщина увидела, что девочки напуганы, стала с ними разговаривать, а в доверительной беседе одна из сестер рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, дома нет продуктов, поэтому они убежали из дома. А затем пояснила, что когда отец пьяный, еще и что-то делает со старшей сестрой", — отмечает следствие.
Детей изъяли из семьи, против отца возбудили уголовное дело об изнасиловании и угрозе убийством, пишет РИА Новости
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.
При этом у обвиняемого диагностировали расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Ему назначено принудительное лечение.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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День подобьет Вас на споры со старшими. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
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Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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