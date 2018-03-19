На Кузбассе многодетный отец получил 25 лет колонии за изнасилование дочери

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Кемеровского района по делу о надругательстве над дочерью, сообщили в региональном СК.

Мужчина получил 25 лет колонии строгого режима.

В ведомстве рассказали, что осужденный проживал с тремя малолетними дочерьми и своей пожилой матерью. С декабря 2016 года по июль 2017 неоднократно насиловал старшую дочь, угрожая убийством, если она проболтается об этом. Девочка рассказала все младшим сестрам, после чего все трое сбежали из дома. Спустя два дня, дети обратились за помощью к местному фельдшеру.

"Женщина увидела, что девочки напуганы, стала с ними разговаривать, а в доверительной беседе одна из сестер рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, дома нет продуктов, поэтому они убежали из дома. А затем пояснила, что когда отец пьяный, еще и что-то делает со старшей сестрой", — отмечает следствие.

Детей изъяли из семьи, против отца возбудили уголовное дело об изнасиловании и угрозе убийством, пишет РИА Новости

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

При этом у обвиняемого диагностировали расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Ему назначено принудительное лечение.





