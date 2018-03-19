Apple создала свои первые дисплеи

Компания Apple произвела первую небольшую партию собственных дисплеев MicroLED. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, данные дисплеи являются более сложными с точки зрения производства, нежели OLED, которыми укомплектовали флагманские iPhone X.

Вероятнее всего, что потребителям придется подождать еще года два, прежде чем Apple выпустит гаджеты с дисплеями собственного производства.

Сообщается, что дисплеи были произведены на секретной фабрике, расположенной рядом со штаб-квартирой в Калифорнии. В настоящее время представители "яблочной" компании воздерживаются от комментариев по данному поводу, передает korrespondent.net.