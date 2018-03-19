Неизвестные в ночь на понедельник, 19 марта, забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Nyheder.
Отмечается, что злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью. На месте происшествия присутствовал патруль. Полицейские видели, как двое нападавших бросились бежать. Но они не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.
На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал, передает korrespondent.net.
Сейчас здание дипломатической миссии охраняют усиленнее.
Комментарии
- В Афганистане прогремел второй взрыв за день
- Найденную в итальянском городе авиабомбу взорвали в море
- НАТО переезжает в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро
- Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули свыше 100 млрд долларов
- Сотрудник генконсульства Франции в Израиле арестован за незаконную переправку оружия палестинцам
- Паралимпийцы из России стали вторыми в общем медальном зачете
- Высылаемые российские дипломаты покинут Лондон во вторник
- Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании
- Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб
- Представители западных стран поздравили Путина с победой на выборах
- Эксперты: любой человек способен логически мыслить с самого рождения
- Ученые рассказали о последнем открытии Стивена Хокинга
- Петербурженка после ссоры с бывшим мужем сбросила сына с балкона и прыгнула сама
- В Афганистане прогремел второй взрыв за день
- Строительные работы открыли субтропическое побережье в западном Лондоне
- Российские кандидаты прокомментировали первые итоги выборов
- Возвращение зимы в Молдову: ситуация в стране
- Великобритания готова допустить Россию к расследованию "дела Скрипаля"
- Выборы президента России: подсчитано 99,75% бюллетеней
- Борьба с последствиями непогоды в Кишиневе. ВИДЕО
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com