Посольство Турции в Копенгагене забросали "коктейлями Молотова"

Неизвестные в ночь на понедельник, 19 марта, забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Nyheder.

Отмечается, что злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью. На месте происшествия присутствовал патруль. Полицейские видели, как двое нападавших бросились бежать. Но они не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.

На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал, передает korrespondent.net.

Сейчас здание дипломатической миссии охраняют усиленнее.