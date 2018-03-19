В Японии паром с сотнями туристов столкнулся с маяком

Пассажирский паром Фукуока-2 столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье острова Хонсю.

Как сообщает Kyodo, паром водоизмещением около 9,8 тыс. т блокирован до сих пор и не может продолжать движение.

Согласно сообщению, на винт парому намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна находится 509 пассажиров и членов команды. Решается вопрос об их эвакуации, передает korrespondent.net.