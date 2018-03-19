Президент назначил министра юстиции госпожу Викторию Ифтодий, подписав указ

На своей странице в соцсети он отметил, что это один из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра. После беседы с премьер-министром Павлом Филипом, а также с кандидатом на должность министра юстиции Викторией Ифтоди, сегодня, 19 марта, Игорь Додон подписал указ о назначении Виктории Ифтоди на эту должность. Глава государства отметил, что лично знаком с ней уже много лет.

– Думаю, что это один из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра, который соответствует требованиям неподкупности. И надеюсь, она будет настаивать и проводить необходимые реформы в области правосудия, – подчеркнул президент.



Он также написал, что в рамках проведенной встречи подробно обсудил с новоиспеченным министром насущную необходимость проведения реальных реформ в сфере правосудия. Следует отметить, что Виктория Ифтоди входила в состав правительства Зинаиды Гречаный, сообщает point.md

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