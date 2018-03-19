Молдова попала в список самых популярных направлений из России

Молдова оказалась на 30 месте в топе наиболее популярных зарубежных туристических поездок из России в 2017 г.

Как передает Инфотаг со ссылкой на данные аналитического агентства "ТурСтат", число выездных поездок из России в Молдову выросло за прошлый год на 25% и превысило 249 тыс. На столько же увеличилось общее число выездных туристских поездок из России - до 39,6 млн.



Наиболее популярными зарубежными странами для россиян стали Турция (4,5 млн. турпоездок), Абхазия (4,3 млн.), Финляндия (3,3 млн.), Казахстан (3 млн.), Украина (2,3 млн.), Китай (2 млн.), Эстония (1,7 млн.), Польша (1,2 млн.), Германия (1,2 млн.) и Таиланд (1,1 млн.).



Данные бюро статистики Молдовы существенно отличаются от российских. Согласно его отчету за 2017 г., по линии туристических агентств и операторов Молдову посетило всего менее 17,5 тыс. иностранцев, 9,6% из которых - граждан РФ (1,6 тыс.). Правда, эти данные не учитывают левобережных районов Днестра.



Что касается въездного туризма в Россию, то Молдова даже вошла в первую десятку. Она расположилась на девятом месте с 519 тыс. поездок (+31%). А лидируют в рейтинге - Украина (8,7 млн. поездок), Казахстан (3,5 млн.), Китай (1,5 млн.).