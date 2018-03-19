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Дионис Ченуша: влияние РФ на Молдову увеличится после триумфа Путина
12:46, 19 Mar 2018
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После обновления мандата Владимира Путина основной интерес России к Молдове будет состоять в том, чтобы проверить устойчивость европейской повестки дня и степень лояльности пророссийских сил евразийскому делу, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье.

Политика России в отношении Молдовы может измениться в течение следующих 6 лет лишь в том случае, если к власти придут пророссийские силы, которые многократно высказывались в пользу сочетания европейской интеграции со стратегическим диалогом с Россией, прогнозирует Дионис Ченуша.

Политолог считает, что это привело бы к урезанию и корректировке европейской интеграции, поскольку иначе полноценное вступление в Евразийский союз невозможно.

Если социалистам удастся добиться успеха на парламентских выборах в декабре 2018 года, то Россия поощрит их к углублению сотрудничества с Евразийской комиссией. Статус страны-наблюдателя в евразийской организации, который может быть предоставлен Молдове, расширит рамки сотрудничества, установленные Меморандумом о сотрудничестве, который был подписан Игорем Додоном в 2017 году, добавляет политолог.

По его словам, немедленный и радикальный разрыв с европейским вектором является в Молдове рискованным шагом, поскольку есть прецедент проевропейских протестов в Украине, известных как „Евромайдан”, разразившихся в 2013 году. Кроме того, Дионис Ченуша полагает, что доля пророссийских сил в рамках будущей формулы власти определит то, насколько радикальным и быстрым может оказаться пересмотр внешней политики Молдовы.

Задачей-минимум для России может стать как можно более обширный пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС–Молдова, а задачей-максимум – переориентация страны на Восток. Источником вдохновения может послужить армянская модель. Она был расценена российской стороной как „очень позитивный опыт” Мюнхенская конференция, 17 февраля 2018 г.), способный решить проблемы в том регионе, где Россия не согласна с более сильным влиянием Евросоюза. В этом случае пророссийским силам в Молдове понадобится провести геополитический референдум, с благоприятным для евразийского вектора результатом, без которого риск массовых протестов сторонников европейской интеграции будет гарантирован, пишет политолог.

Молдова сможет снизить влияние российского фактора только путём полного осуществления повестки дня реформ, экономической интеграции и энергетического взаимоподключения с ЕС, убеждён Дионис Ченуша.

Однако затягивание с урегулированием приднестровского конфликта и зависимость в энергетическом секторе в ближайшие несколько лет будут держать Молдову в сильном напряжении, независимо от геополитической окраски властей, заключает политолог.




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