С вечера воскресенья на Земле произошли три магнитные бури

Три магнитные бури произошли на Земле с вечера воскресенья. Это следует из опубликованных в понедельник данных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Две слабые и одна умеренная магнитные бури произошли с позднего вечера воскресенья и в ночь на понедельник. Первая из них - слабая (первый уровень по пятибалльной шкале) - длилась с 21:00 мск воскресенья по 00:00 мск понедельника. Вслед за ней произошла умеренная магнитная буря (второй уровень по пятибалльной шкале), которая продолжалась с 00:00 мск по 03:00 мск. Еще одна слабая магнитная буря длилась с 03:00 мск по 06:00 мск.

Как отмечают ученые, умеренная магнитная буря на Земле стала реакцией планеты на высокоскоростной поток солнечного ветра, в котором она пребывает несколько дней.

Магнитосфера Земли остается возмущенной с 06:00 мск 19 марта и, предположительно, будет пребывать в этом состоянии до конца дня. "В целом нестабильная геомагнитная обстановка на Земле будет наблюдаться еще несколько дней, до 24-25 марта", - добавили в ФИАН.

Слабые магнитные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами. Умеренные магнитные бури проходят относительно незаметно для большинства людей, однако способны заметно воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, а также оказывать влияние на космические аппараты, приводя к их ощутимому орбитальному сносу.

Таким образом, с начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь - 14 января, 19, 23 и 27 февраля, 18 марта и еще две - 19 марта, передает ТАСС.