Паралимпийцы из России стали вторыми в общем медальном зачете

В южнокорейском Пхёнчхане в воскресенье, 18 марта, завершились зимние Паралимпийские игры.

В общем неофициальном медальном зачете на первом месте оказалась сборная США, завоевавшая в общей сложности 36 медалей, в том числе 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Спортсмены из России, выступавшие как "нейтральные паралимпийские атлеты", заняли второе место.

общем неофициальном медальном зачете на первом месте оказалась сборная США, завоевавшая в общей сложности 36 медалей, в том числе 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Спортсмены из России, выступавшие как "нейтральные паралимпийские атлеты", заняли второе место.

На счету "нейтральных атлетов" 24 награды: 8 первых мест, 10 вторых и 6 третьих. Наибольшее количество золотых наград в копилку паралимпийцев из РФ принесла Екатерина Румянцева, завоевавшая золото на соревнованиях лыжниц с раздельного старта на 10 км и 6 км в классе "стоя" и в лыжной гонке на 15 км. Спортсменка также стала серебряным призером в биатлоне на 12,5 км и лыжной гонке на 7,5 км, передает dw.com.

Третьей в общем зачете оказалась Канада с 28 медалями, из которых 8 - золотые и 4 - серебряные. На четвертом месте - Франция с 20 наградами. Пятерку неофициальных лидеров замыкает Германия, получившая 19 медалей, в том числе 7 золотых. В первую десятку попали также Украина (шестое место: 22 медали, 7 золотых, 7 серебряных) и Беларусь (восьмое место: 12 медалей, 4 золотые, 4 серебряные).

В Играх в Пхёнчхане, начавшихся 9 марта, принимали участие 567 спортсменов из 49 стран. Они разыграли 80 комплектов наград в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, керлинге и следж-хоккее.

Из-за допинговых нарушений членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено, и российским спортсменам разрешили выйти на старт по остаточному принципу - после того, как некоторые национальные олимпийские комитеты отказались от участия в ряде дисциплин. В результате в Паралимпиаде приняли участие 30 россиян.