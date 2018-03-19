Сотрудник генконсульства Франции в Израиле арестован за незаконную переправку оружия палестинцам

Гражданин Франции, сотрудник генконсульства этой страны в Иерусалиме Ромен Франк арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа палестинцам на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщили в понедельник, 19 марта, израильские власти, для этих целей преступник воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергался не столь тщательной проверке на границе.

Всего по данному делу взяты под стражу девять подозреваемых, шесть из них 19 марта предстанут в Израиле перед судом. По данным следствия, француз и несколько палестинцев принадлежали к преступной сети, которая взаимодействовала с торговцами оружием.

Франк участвовал в незаконных операциях, предположительно, руководствуясь исключительно финансовыми мотивами, передает dw.com. Его непосредственное руководство в генконсульстве не было осведомлено о махинациях. Всего за пять поездок переправить палестинцам удалось около 70 пистолетов и два автомата, полученные от работника французского культурного центра в секторе Газа.

Конфликт между израильтянами и палестинцами разгорелся с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в декабре 2017 года в столкновениях демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, не менее 760 были ранены.