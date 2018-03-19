Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. До этого российский лидер принял поздравления от руководителей Сербии, Китая, Кубы и Венесуэлы.

Новый президентский мандат Путина станет четвертым по счету и продлится шесть лет. Как отмечает Рейтер, к 2024 году срок пребывания Владимира Путина у власти будет насчитывать почти четверть века. Дольше во главе государства находился только Иосиф Сталин.



Агентство Франс-пресс отмечает, что Путин получил на выборах 18 марта лучший результат за всю политическую карьеру. И это на фоне ухудшения отношений с Западом.



Предсказуемой назвало победу Путина израильское издание "Хааретц", передает publika.md. Единственной интригой 18 марта была явка на голосование избирателей, однако она превысила все ожидания.





