Дороги в Бельцах ремонтировали не на центральных улицах, а там, где живут семьи советников от "Нашей партии"

Состояние дорог в Бельцах – это шок для всей Молдовы, пишет gazeta.md. Журналисты выложили видео, из которого видно, что городские улицы выглядят как будто после бомбежек.

"И хотя пропаганда Ренато Усатого любит обманывать народ новостями, что за 25 лет в городе ничего не делали, но истинные бельчане видят, что город пришел в упадок именно после победы "Нашей партии". Ремонты дорог в 2016-17 годах проходили не на центральных трассах города, а на магистралях, где проживают семьи советников от "Нашей партии". Ранее, бывший начальник ДРСУ Бельц Сергей Пчела подтвердил в интервью для gazeta.md, что по требованию муниципальных советников „Нашей партии" были отремонтированы подъездные дороги к домам в которых живут представители партии Ренато Усатого.

Комментарии

Другие новости