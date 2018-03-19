Социалисты представили кандидата в мэры столицы

Муниципальный советник Ион Чебан будет баллотироваться в мэры столицы от Партии социалистов. Такое решение принял Республиканский совет ПСРМ.

Как сообщила председатель партии Зинаида Гречаная, выбирали из четырех кандидатов. Каких именно, глава ПСРМ не уточнила, но отметила, что кандидатура Чебана получила единогласную поддержку.



"Для меня это огромная ответственность. Хочу поблагодарить коллег за доверие. Я ни к кому из будущих соперников не испытывают особых эмоций, готов дискутировать на дебатах со всеми", - сказал рекомендованный кандидат от ПСРМ Ион Чебан.



Решение партактива теперь должно утвердить исполнительный комитет ПСРМ. Кроме того социалистам предстоит решить, кто будет баллотироваться от партии на выборах мэра Бельц.



Досрочные местные выборы в двух крупнейших городах страны назначены на 20 мая. О намерении сразиться за кресло главы столицы уже заявили председатель ППДП Андрей Нэстасе и вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну.





