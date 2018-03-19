Строительные работы открыли субтропическое побережье в западном Лондоне

В западном Лондоне при прокладке скоростной магистрали обнаружили субтропическое побережье эпохи палеоцена.

Эксперт-геолог Жаклин Скиппер сообщила The Guardian: «Когда мы присмотрелись, то обнаружили, что вместо привычного песка и гравия перед нами черная глина со следами растительной жизни и эрозии. Мы поняли, что перед нами — берег древнего моря. Это своеобразная 3D модель того, что происходило: здесь росли деревья, бегали животные, здесь были болота и трясина».

Этот береговой слой толщиной от полуметра до метра датируется периодом 56 млн лет назад, между вымиранием динозавров и повышением температуры в конце палеоцена, передает Моя планета.