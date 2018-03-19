В Афганистане прогремел второй взрыв за день

Один человек погиб, еще семь пострадали при взрыве в городе Герат на северо-западе Афганистана, который произошел спустя около часа после взрыва в Джелалабаде, унесшего жизни троих человек, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что в Джелалабаде взорвался заминированный мотоцикл. Восемь пострадавших в инциденте были госпитализированы. По данным местных СМИ, среди пострадавших пять детей.

Согласно данным телеканала, взрыв в Герате произошел на многолюдном рынке, источником взрыва также называется мотоцикл, начиненный взрывчаткой, пишет РИА Новости

Как отмечает телеканал, ни одна группировка пока не взяла ответственность за инциденты.





