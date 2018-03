Ранее сообщалось, что в Джелалабаде взорвался заминированный мотоцикл. Восемь пострадавших в инциденте были госпитализированы. По данным местных СМИ, среди пострадавших пять детей.

Согласно данным телеканала, взрыв в Герате произошел на многолюдном рынке, источником взрыва также называется мотоцикл, начиненный взрывчаткой, пишет РИА Новости

Как отмечает телеканал, ни одна группировка пока не взяла ответственность за инциденты.







An explosion was reported in #Jalalabad city shortly after 1pm on Monday, killing at least three people, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/mSQahTGaRZ