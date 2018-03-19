Петербурженка после ссоры с бывшим мужем сбросила сына с балкона и прыгнула сама

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка и его матери при падении с балкона многоэтажки. По предварительным данным, женщина сбросила ребенка вниз после ссоры с экс-супругом, а затем совершила самоубийство.

Тела трехлетнего ребенка и 25-летней женщины были обнаружены 17 марта 2018 года рядом с домом, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Петербурга. Мальчик и его мать скончались от травм, полученных при падении с большой высоты.

Погибшей оказалась Анастасия Екимова, пишет "Фонтанка". Установлено, что она, находясь дома, поссорилась с бывшим мужем. Затем женщина вывела их общего трехлетнего сына на балкон десятого (по другим данным, восьмого) этажа и бросила его вниз, после чего прыгнула следом.

С апреля 2016 года семья Екимовой числилась как неблагополучная. Ее поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Женщине ставили на вид злоупотребление алкоголем. Она наблюдалась в наркологическом диспансере, передает newsru.com.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").