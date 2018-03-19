Ученые рассказали о последнем открытии Стивена Хокинга

Последняя статья британского физика Стивена Хокинга, умершего на прошлой неделе, посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования, сообщает газета Telegraph.

"В своей последней статье Хокинг изложил крайне интересную мысль о том, что мультивселенная должна оставить особый отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной (эхо Большого взрыва), который можно увидеть, используя детекторы на борту космических зондов. Эта идея дает потрясающую перспективу открытия первых следов существования иных миров", — рассказал Карлос Фенк, космолог из университета Дарема.

Большая часть ученых считает, что Вселенная родилась из сингулярности, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого взрыва. Другая группа астрофизиков полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее "прародительницы", которая, вероятно, случилась в ходе так называемого Большого разрыва.

Главная проблема этих теорий — несовместимость с Теорией относительности. В момент, когда Вселенная представляла собой безразмерную точку, она должна была обладать бесконечной плотностью энергии и кривизной пространства, внутри нее должны были возникать мощные квантовые флуктуации, что невозможно с точки зрения детища Эйнштейна.

Для решения этой проблемы ученые разработали несколько альтернативных теорий, в которых Вселенная рождается в иных, менее экстремальных условиях. К примеру, Стивен Хокинг и Джеймс Хартл предположили в 1983 году, что Вселенная была точкой не только в пространстве, но и во времени, и до ее рождения времени просто не существовало. Это лишает смысла вопрос о "начале" мироздания.

Советско-американский физик Александр Виленкин считает, что наша Вселенная — это своеобразный "пузырь" ложного вакуума внутри вечной и постоянно расширяющейся гигантской мультивселенной, где постоянно возникают подобные "пузыри" в результате квантовых флуктуаций вакуума, рождаясь в буквальном смысле из ничего, пишет РИА Новости

Обе эти теории позволяют обойти вопрос "начала времени" и несовместимости условий Большого взрыва с "классической" Эйнштейновской физикой. При этом они ставят новый вопрос: способны ли подобные варианты расширения Вселенной породить ее в том виде, в котором она сейчас существует, и можно ли найти следы других миров за пределами нашего?

В последней работе Хокинг и его коллега Томас Эртог из Левенского университета (Бельгия) попытались дать ответ на этот вопрос, построив теоретическую модель вечно расширяющейся мультивселенной, представив ее в виде двумерной голограммы.

Как отмечают ученые, их интересовало то, насколько разнообразными будут иные миры, уже существующие или возникающие параллельно Вселенной, и то, будут ли они влиять на поведение той части мультиверса, в которой мы живем.

Эти расчеты неожиданно показали, что новые вселенные будут менее разнообразными, чем их привыкли считать космологи, и указали на наличие их возможных следов в микроволновом фоновом излучении Вселенной, которое возникло в первые секунды после Большого взрыва.

Как считает Эртог, статья станет прорывным открытием Хокинга, если эти предсказания подтвердятся в будущем. Он уверен, что великий британский физик получил бы Нобелевскую премию, если бы не скончался на 76-м году жизни.





