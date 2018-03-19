Эксперты: любой человек способен логически мыслить с самого рождения

Университет Марс Хилл сделал открытие: маленькие дети вполне могут логически размышлять и строить планы.

На самом деле, способность к рассуждению есть даже у детей младше года. Это доказала серия экспериментов. К примеру, маленьким детям показывали набор предметов, которые они никогда не видели.

Дети фокусировали внимание на вещах, которые им были не знакомы. В процессе разглядывания вещей у них расширялись зрачки, что говорило о высоком уровне активности в головном мозге. Исходя из данных о мозговой активности, ученые сделали вывод: каждый ребенок может размышлять, даже когда еще не имеет способности разговаривать.

Получается, логическое мышление - врожденная черта, присущая каждому, передает meddaily.ru.



