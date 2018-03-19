Налоговая служба объявила кампанию по борьбе с "зарплатами в конвертах"

Государственная налоговая служба Молдовы запустила кампанию по борьбе с "зарплатами в конвертах". Об этом объявила на пресс-конференции начальник управления по борьбе с правонарушениями Николета Немеренко.

По ее словам, инспекторы проведут выборочные проверки экономических агентов по всей республике в два этапа: первый затронет небольшое количество экономических агентов и продлится 90 дней, а второй начнется сразу после завершения первого и затронет большее количество предприятий.



"Призываем экономических агентов за эти 90 дней добровольно привести в соответствие с законом отчеты и декларации о выплате зарплат, чтобы не попасть в список второго этапа проверок и избежать наказания со стороны службы", - сказала она.



Кампания включает информирование населения о пагубности для казны государства "зарплат в конвертах", посредством аудио и видеоматериалов, подготовленных при поддержке правительства Великобритании, передает Инфотаг.