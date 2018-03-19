В Молдове проводят тренинг по безопасному хранению боеприпасов

Региональный тренинг по безопасному хранению боеприпасов, оборудованию для них современных складов, проходит в Молдове с 19 по 23 марта.

Как сообщает Инфотаг, он организован некоммерческим Женевским международным центром гуманитарного разминирования при поддержке Федерального швейцарского департамента по обороне, гражданской защите и спорту в рамках Программы регионального сотрудничества стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Цель занятий - ознакомление с передовыми практиками хранения боеприпасов, способы минимизации рисков при этих процессах, утилизация взрывоопасных предметов с истекшим сроком годности, перевозка боеприпасов.

По словам главного специалиста управления материально-технического снабжения главного штаба Национальной армии, подполковника Александру Арапана в тренинге принимают участие военные эксперты из Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Грузии, Таджикистана и Украины.