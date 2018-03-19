На севере страны задержали подозреваемого в мошенничестве

В приграничном городе Отачь и селе Вэлчинец, Окницкого района, расположенных вблизи границы с Украиной, правоохранители обнаружили документы на автомобили с признаками фальсификации.

Как сообщает Инфотаг, у 23-летнего местного жителя нашли шесть доверенностей на транспорт и пять полисов страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", якобы выданных литовскими властями.

В его компьютере была электронная база данных поддельных документов, а на флэш-картах готовые к распечатке государственные акты страхования.

Мужчина являлся владельцем сети киосков по страхованию транспорта. Он подозревается в мошенничестве и фальсификации документов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.