Facebook заблокировал собиравшую данные о пользователях компанию

Facebook заблокировал за нарушение правил сервиса британскую компанию Cambridge Analytica.

Компания занимается анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США в 2016 году.

Согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение под названием «This is your digital life», которое должно было составлять психологический портрет пользователя. Приложение запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о «лайках», пишет УНИАН.

Впоследствии Коган передал данные о 270 тыс. пользователях третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica. После этого Facebook удалил приложение профессора и потребовал от Cambridge Analytica заверений, что информация будет уничтожена. Заверения последовали, однако в 2018 году выяснилось, что были уничтожены не все данные.

Facebook оставляет за собой право обратиться в суд, говорится в сообщении. Имя компании упоминалось в связи с расследованием о вмешательстве России в президентские выборы в США: бывший советник президента Майкл Флинн признался, что сотрудничал с Cambridge Analytica в качестве консультанта. В самой компании заявили, что к услугам Флинна не прибегали.



