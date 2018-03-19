Призрачный поезд переполошил пользователей Сети

Пользователи Сети обратили внимание на видеоролик, который появился на канале The Hidden Underbelly 2.0.

Автор уверяет, что на нем якобы запечатлен призрачный поезд, который проскочил под камерами на станции, расположенной в китайском Баотоу.

На кадрах потусторонний состав останавливается у платформы, после чего продолжает движение. Ролик был опубликован 14 марта и стал популярным среди пользователей Сети, набрав более полумиллиона просмотров, пишет ren.tv

При этом многие посмотревшие видео убеждены, что подобный трюк - следствие банального монтажа или наложения кадров на камере из-за сбоя.

Однако другие считают, что поезд-призрак и правда существует, продолжая бороздить китайскую подземку.