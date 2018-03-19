Награбленное вывозили грузовиками: в Украине задержаны грабители элитных особняков

В Украине задержали банду, которая ограбила десятки элитных особняков и дач в Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Черниговской области.

Преступники были задержаны в момент очередного грабежа. Среди их добычи обнаружили квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочную технику, электроинструменты, плазменные телевизоры, оргтехнику – всего около 200 ценных вещей, передает vesti-ukr.com.

У грабителей нашли почти 2000 патронов различных калибров к автоматическому оружию. Чтобы вывезти награбленный скарб, полицейским понадобилось несколько грузовиков. Установлена причастность группировки еще к двадцати подобным ограблениям.

В ОПГ входили пять ранее судимых граждан – жителей Чернигова и области. Задержанные были частью более обширной воровской группы, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище").