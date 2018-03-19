Названа причина обрушения 950-тонного моста в Майями, который простоял всего неделю

При строительстве пешеходного моста, который обрушился на людей в пригороде Майами, штат Флорида, были допущены нарушения. Разработанный как проект быстрой сборки, 950-тонный бетонный мост был собран за пределами места, где его в Свитуотере позже установили.

Мост установили всего десять дней назад, и строители давали гарантию на столетнюю эксплуатацию конструкции. По факту она простояла всего неделю, передает vesti-ukr.com.

Отмечается, правда, что мост на момент обрушения еще не был сдан в эксплуатацию - его планировали запустить в 2019 году. Однако в конструкции возникли трещины, которые заметили многие местные жители. Строители не отреагировали должным образом на сообщения об этих трещинах, заявив еще до катастрофы, что это следствие усадки моста.

Мост, напомним, рухнул на проезжую часть, прямо на стоящие на парковке и движущиеся машины. До последнего времени разбирались завалы и не было известно точное количество жертв. Сейчас уже известно: всего под бетон угодило восемь автомобилей, погибли при этом 6 человек.

Национальный совет по безопасности на транспорте, полиция и прокуратура Майами продолжает следствие по факту аварии. Два подрядчика Munilla Construction Management и FIGG Bridge Group, которые занимались проектом, могут стать объектами обвинения в фатальных нарушениях.