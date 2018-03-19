Дубай первым в мире внедрит "умные" автономера

Управление по дорогам и транспорту в Дубае запускает испытания "умных" автомобильных номеров, цифры, дизайн и другая информация на которых могут быть изменены в цифровом виде без замены самой номерной таблички.

Дубай станет первым городом в мире, который внедрит такую систему, подчеркнули в RTA. Этот шаг является частью инициатив RTA по превращению Дубая в "самый умный город в мире".

Новая инициатива реализуется в сотрудничестве с Team Target International, единственным представителем американской фирмы Reviver Auto на Ближнем Востоке, передает newsru.com.

"Запуск этих "умных" автономеров в Дубае вызовет фундаментальный сдвиг в концепции дорожного движения, а также в технологической транспортной инфраструктуре", - заявил генеральный директор агентства лицензирования RTA Абдулла Юсуф Аль Али. По его словам, такие номера можно будет контролировать централизованно и с их помощью исключить вероятность кражи как номеров, так и самих транспортных средств.

"Будет возможно объединить номера с системой электронных платежей, а предупреждения и сообщения могут отображаться на них в случае чрезвычайной ситуации или аварии", - добавил чиновник.

В числе прочего на таблички можно будет добавлять знаки, сообщающие другим участникам дорожного движения, что за рулем находится начинающий водитель, отмечается в публикации.