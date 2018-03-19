9-часовая радуга в Тайване вошла в Книгу рекордов Гиннесса

В конце прошлого года в небе над Тайбэем появилась радуга, которая не исчезала в течение 8 часов и 58 минут. Теперь это новый мировой рекорд.

30 ноября 2017 года на протяжении почти 9 часов — с 06:57 до 15:55 — небо над Университетом китайской культуры в Тайване украшала радуга. Преподаватели и студенты подали заявку на включение явления в Книгу рекордов Гиннесса, и она была одобрена.

Таким образом радуга в Тайване побила прежний рекорд, внесенный в Книгу: ранее самой продолжительной считалась радуга, замеченная 14 марта 1994 года над Уэтерби в Йоркшире — она сияла 6 часов. По данным метеорологов, средняя продолжительность радуг в мире не превышает часа.

Главный кампус Университета китайской культуры лежит среди горной цепи Янминшань. Для местного зимнего микроклимата характерен облакообразующий северо-восточный муссон. В сочетании с относительно низкой скоростью ветра, до 5 м/с, солнечные лучи часто создают здесь длительные радуги. Буквально за неделю до появления «рекордсмена» здесь же была замечена другая долгая радуга, но ее продолжительность не превысила 6 часов, передает nat-geo.ru.