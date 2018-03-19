Алла Пугачева захотела получить гражданство Кипра

Российская певица Алла Пугачева недавно посетила с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри Кипр. Как выяснили СМИ, супруги приехали туда не отдыхать.

Звездное семейство пробыло в Лимасоле всего два дня. Пугачева и Галкин прибыли на Кипр по делам, связанным с покупкой недвижимости и получением гражданства этой страны, пишет StarHit. Тут действует программа, согласно которой инвестиция в недвижимость страны дает право претендовать на европейский паспорт.

Как узнали журналисты, Пугачева и Галкин купили просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города. "Их апартаменты находятся в районе Неаполис – на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями", – говорят риелторы.

Как рассказали специалисты, жилище артистов уже сдано, однако требуются отделка и ремонт. Рядом с домом Пугачевой и Галкина строятся торговые и развлекательные центры. Также эксперты оценили "невероятный природный ландшафт", плюсом является и то обстоятельство, что море совсем рядом.

Как сообщает vesti-ukr.com, детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи, пояснили кипрские эксперты по недвижимости.