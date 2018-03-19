О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Алла Пугачева захотела получить гражданство Кипра
// фото: starhit.ru
15:04, 19 Mar 2018
просмотров 110 | комментариев 0

Российская певица Алла Пугачева недавно посетила с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри Кипр. Как выяснили СМИ, супруги приехали туда не отдыхать.

Звездное семейство пробыло в Лимасоле всего два дня. Пугачева и Галкин прибыли на Кипр по делам, связанным с покупкой недвижимости и получением гражданства этой страны, пишет StarHit. Тут действует программа, согласно которой инвестиция в недвижимость страны дает право претендовать на европейский паспорт.

Как узнали журналисты, Пугачева и Галкин купили просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города. "Их апартаменты находятся в районе Неаполис – на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями", – говорят риелторы.

Как рассказали специалисты, жилище артистов уже сдано, однако требуются отделка и ремонт. Рядом с домом Пугачевой и Галкина строятся торговые и развлекательные центры. Также эксперты оценили "невероятный природный ландшафт", плюсом является и то обстоятельство, что море совсем рядом.

Как сообщает vesti-ukr.com, детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи, пояснили кипрские эксперты по недвижимости.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Знакомьтесь - первые кандидаты в градоначальники
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...