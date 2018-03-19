В столице по фото разыскивают карманника

Столичная полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в краже кошелька.

Инцидент произошел в столичном 22-ом троллейбусе в начале февраля. Пострадавший - 68-летний мужчина - рассказал, что кошелек достали из сумки. В нем находились документы и банковские карты. Вскоре после кражи со счетов было снято более 5 тысяч леев.

По факту карманной кражи завели уголовное дело. Граждан, которые узнали мужчину с фото или обладают информацией о нем, просят позвонить по номерам 079 192 564 или 902. Мужчине грозит до четырех лет заключения.