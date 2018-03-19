ДТП в Гагаузии: четыре человека пострадали, полиция ищет водителя

В поселке Буджак на выходных произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Один из участников ДТП скрылся с места происшествия.

Информацию порталу GagauzMedia подтвердила офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.

«При выезде оперативной группы было установлено, что неизвестный водитель, управляя автомобилем «Toyota RAV4» и двигаясь в южном направлении, совершил столкновение с машиной марки «Daewoo Nexia», которая ехала за ним. После столкновения водитель «Toyota RAV4» скрылся с места происшествия», – отметила Тукан.

В результате аварии сразу четыре пассажирки автомобиля «Daewoo Nexia» были доставлены в больницу Комрата.