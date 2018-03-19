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В Кишинёве выявлен случай бешенства у кошки
// фото: м
15:23, 19 Mar 2018
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В Кишинёве зафиксирован случай бешенства у кошки. Пока остаётся неизвестным, как и при каких обстоятельствах было обнаружено животное.

О новом случае бешенства сообщили представители Нацагентства по безопасности пищевых продуктов, приводя анализ эпидемиологической ситуации в Молдове за период с 10 по 16 марта. Это единственный случай бешенства, зарегистрированный за это время.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о трёх новых случаях бешенства в Молдове. Его признаки были замечены у лисы, кошки и собаки. Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных.

Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек, пишет aif.md

Напомним, что бешенство неизлечимо, и приводит к летальному исходу, как у животных, так и у людей.





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