Группа молдаван промышляла кражей велосипедов класса "люкс" во Франции

Пятнадцать выходцев из Молдовы в понедельник предстали перед судом в департаменте Валь-де-Марн под Парижем по обвинению в краже 250 велосипедов класса "люкс", сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, в период с 2014 по 2015 год злоумышленники украли около 250 велосипедов из магазинов, расположенных в парижском регионе, на севере и в центре Франции, а также в соседней Бельгии.

Похищенные велосипеды предназначались для продажи в Восточной Европе. Уточняется, что общая сумма выручки с их продажи оценена в миллион евро, пишет РИА Новости.

Злоумышленники выбирали магазины класса "люкс" и проводили тщательную разведку перед совершением преступления. Велосипеды они доставали с помощью троса через крышу магазина, в которой проделывали большую дыру.

Как ожидается, обвиняемым, среди которых глава региональной сети, взломщики и водители, перевозившие разобранные и упакованные велосипеды в Молдову, уже в предстоящий четверг, 22 марта, будет вынесен приговор.